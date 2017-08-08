TeknoSA hem karını hem cirosunu büyüttü!

Sabancı Holding iştiraklerinden, Türkiye teknoloji perakendeciliğinin liderlerinden TeknoSA, 2017 yılının ikinci çeyreğinde 842 milyon TL’lik ciroya ulaşırken, 8 milyon TL de kar elde etti. Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) ikinci çeyrek sonuçlarını açıklayan TeknoSA, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre aynı mağazalarda yüzde 14,3’lük büyüme sağlayarak 2017’deki başarılı finansal sonuçlarını devam ettirdi. Online kanalı teknosa.com’da performansını artıran Şirket, geçen yılın ikinci çeyreğine göre yüzde 25’e yakın büyüme kaydetti. TeknoSA, FAVÖK (Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar) rakamlarında da ilk çeyreğe göre 1 puanlık artış sağlayarak yüzde 4’den yüzde 5’e çıkardı.

2017 yılı ikinci çeyrek finansal ve operasyonel sonuçlarını değerlendiren TeknoSA Genel Müdürü Bülent Gürcan, “Perakende sektörü için genelde durgun geçen ilk 3 ay içinde yükselen bir grafik, başarılı ve pozitif finansal sonuçlar açıklamıştık. İkinci çeyrek içerisinde özel günlerin yarattığı hareketlilik ve farklılaşan hizmetlerimizle aynı mağaza satışlarında hedeflediğimiz artışı yakaladık ve karlılığımızı katladık. Öncülük ettiğimiz çoklu kanal modelinde derinleşmeye devam ediyoruz. İlk yarı toplam ciromuz 1 milyar 531 milyon TL olarak gerçekleşti. Karlılık ise 9 milyon TL’ye ulaştı. Hedefimiz, yılın diğer yarısında sektörün üzerinde büyüyerek pozitif değer yaratmayı sürdürmek” dedi.

