Teknosa, “Memnuniyet Değişim Uygulaması”nı başlattı

Sabancı Holding iştiraklerinden, Türkiye’nin teknoloji ile bağlantı noktası Teknosa, sektöründe bir ilke imza atarak ‘Memnuniyet Değişim Uygulaması’nı başlattı. Teknosa’dan alışveriş yapan teknolojiseverler, uygulama kapsamında kullanılmış bile olsa 30 gün içerisinde değişim imkânına sahip olacak.

Memnuniyet Değişim Uygulaması’ndan faydalanmak isteyenler bu haklarını bir defaya mahsus olarak tüm Teknosa mağazalarından gerçekleştirebilecek. Memnuniyet Değişim Uygulaması, belirlenen ürün grupları dışındaki tüm ürünlerde geçerli olacak.

