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TeknoSA, Mickey'nin doğum gününü kutladı

Dünyanın en sevilen çizgi kahramanlarından olan ve Disney markasının sembolü Mickey’nin doğum günü, TeknoSA tarafından büyük bir etkinlikle kutlandı.

TeknoSA, Mickeynin doğum gününü kutladı

18 Kasım 2016 17:45

Dünyanın en sevilen çizgi kahramanlarından olan ve Disney markasının sembolü Mickey’nin doğum günü, çocuklar ve ailelerinin davetli olduğu özel bir etkinlik ile kutlandı. Çocuklar yapıcılığın ön planda olduğu, geliştirici ve eğlenceli atölye çalışmaları ile hem eğlendi hem de unutulmaz bir gün geçirdi. İstanbul Cevahir AVM içindeki TeknoSA mağazasında gerçekleşen etkinliğe yüzlerce çocuk ve anne-baba katıldı. Disney’in birbirinden renkli hikâye ve karakterlerinin yer aldığı sihirli dünyada, Mickey’nin doğum gününe özel indirim kampanyaları ve eğlenceli etkinlikler yer aldı. Ayrıca etkinliğe gelen çocuklar ve ebeveynler çok mutlu olduklarını da dile getirdi.

TeknoSA'dan yapılan açıklamada ise tüm çocuklar ve hatta büyükler dahil olmak üzere ayrı bir yeri olan Mickey’in doğum gününe özel olarak, 12-27 Kasım tarihleri arasında oyuncaktan kıyafete, aksesuardan kırtasiyeye, kostümden ayakkabıya tüm Disney Collection ürünlerinde yüzde 25 indirim fırsatı sunulacağı, 31 ilde 70 mağazada bulunan Mickey ve arkadaşları, Disney Prenses Karlar Ülkesi, Disney/Pixar Arabalar, Kayıp Balık Dori Miles Yarının Ötesinde, Prenses Sofia, Aslan Koruyucular ve Oyuncak Hikâyesi gibi sevilen Disney hikâye ve karakterlerinin ürünleri çocuklar ve ailelerini beklediği belirtildi. 

Etiketler: Disney, Mickey, Teknosa


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