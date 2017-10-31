Teknosa'dan 9 ayda 2.5 milyarlık ciro

Üçüncü çeyrek sonuçlarına göre, yüzde 26 büyüyen Teknosa, 882 milyon TL ciro ile birlikte 8,6 milyon TL kar elde etti. Yaygın mağaza ağının yanı sıra online ve mobil satış kanallarıyla da son teknoloji ürünlerini Türkiye’nin dört bir yanına ulaştırma hedefinde olan şirket, Vadistanbul, İstanbul Hilltown, İzmit 41 Burda ve Eskişehir Espark alışveriş merkezlerinde dört mağaza birden açarak ‘yatırıma devam’ dedi. Aynı zamanda yılsonuna kadar bir mağaza daha açılması bekleniyor.

Mağaza açılışlarında konuşan Teknosa Yönetim Kurulu Başkanı Ata Köseoğlu, “Teknoloji perakendeciliği dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yeni bir yola girdi. Teknosa olarak çoklu kanal stratejisine ciddi yatırımlar yaparak müşterilerimize kesintisiz alışveriş deneyimi sunmaya odaklanıyoruz. Bu çerçevede dijital platformlara yaptığımız ve yapacağımız yatırımların yanı sıra müşterilerimizin mağazalarımıza geldiğinde de ürünleri yakından inceleyip, deneyimleyebileceği konseptler geliştiriyoruz. Yepyeni bir anlayışla tasarlanmış, ürün çeşitliliğini, hizmetleri ve deneyimi bir arada sunan, bugün açılışlarını yaptığımız tarzda mağazalarımızı artık daha çok göreceksiniz. Sektöründe ilklerin markası olan Teknosa, yeni nesil perakende uygulamalarına da öncülük edecek” dedi.

“Sektörün ‘oyun kurucusu’ her zaman Teknosa olacak”

Teknosa’nın, kurulduğu günden bu yana sektörüne liderlik ettiğini vurgulayan Ata Köseoğlu, “Teknoloji perakendeciliği pazarında tarih; kimlerin ‘yolcu’, kimlerin ‘hancı’ olduğunu gösterdi. Kimileri, bu pazarın dinamiklerini anlamak ve Türk insanını tanımak için yıllarını harcarken, bizler ‘ev sahibi’ olarak kurulduğumuz günden beri hem kendimizin hem de sektörün dünya standartlarında şekillenmesine öncülük ettik. Teknosa, 17 yıldır sektörün kutup yıldızı. Gücümüzün ışığı, bizi izleyenlere yol da gösteriyor. Önümüzdeki dönemde de pazarın lideri olarak Türk insanına en iyi deneyimi sunmayı sürdürebilmek için ne gerekiyorsa yapacağız, her türlü fırsatı değerlendireceğiz. Sabancı Topluluğu’nun kültürü ve gücünün her alanda olduğu gibi teknoloji perakendeciliğinde de bu toplumun gelişimine en yüksek düzeyde katkı sağlaması çabamızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Teknosa, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da sektörün ‘oyun kurucusu’ olmaya devam edecek” dedi.

Köseoğlu, Teknosa’nın performansına dair de şunları ifade etti: “Perakende sektörü için genelde durgun geçen ilk 3 ay içindeki pozitif sonuçları takiben, ikinci çeyrekte karlılığını katlayan Teknosa, üçüncü çeyrek sonuçlarıyla da çıtayı yükseltmeye devam ediyor. 2017 yılının üçüncü çeyreğinde 882 milyon TL’lik ciroya ulaşırken, 8,6 milyon TL de kar elde ettik. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre aynı mağazalarda yüzde 26 büyüme seviyesini yakaladık. Online satış kanalımız teknosa.com ise geçen yılın üçüncü çeyreğine göre yüzde 40 ile rekor büyüme kaydetti. İlk 9 ay toplam ciromuz 2 milyar 413 milyon TL olarak gerçekleşti. Karlılık ise 18 milyon TL’ye ulaştı. Hedefleri aşan ilk 9 ayın ardından beklentimiz, perakende için canlı geçecek son çeyrekte de sektörün üzerinde büyüyerek pozitif değer oluşturmayı sürdürmek.”

Mağaza formatları arasında yepyeni bir soluk olan Vadistanbul Teknosa Mağazası açılışı esnasında diğer illerde de açılışı eş zamanlı yapılan mağazalara canlı bağlantı gerçekleştirildi. Genel Müdür Bülent Gürcan da açılışta, “Bugün açtığımız Vadistanbul, İstanbul Hilltown, İzmit 41 Burda ve Eskişehir Espark alışveriş merkezlerindeki mağazalarımız ile tüketicilerimizi teknoloji ile buluşturan hizmet alanımıza 2 bin metrekare daha ekledik. 69 ilde 205 mağaza ile Türkiye’nin en yaygın teknoloji perakende zinciriyiz” şeklinde konuştu.

“Mağazalarımızı müşterileri dinleyerek yenilemeye devam edeceğiz”

Perakende sektörünün dönüşümüne ve müşterilerin ihtiyaçlarına paralel olarak yapılandığını hatırlatan Bülent Gürcan, “Gerçekleştirdiğimiz yeniliklerin ve atılımların temelinde tüketici beklentilerini iyi analiz etmemiz ve müşterilerimize yakın olmamız yatıyor. Teknosa olarak yılda 200 milyonu aşkın ziyaretçi ağırlıyoruz. Müşteriler artık sadece ‘almak’ değil, ‘yapmak’ ve ‘deneyimlemek’ de istiyor. Bugün açtığımız yeni nesil mağazalarımız, müşterilerimizin merak ettikleri ve satın almak istedikleri ürünü rahatça incelemelerini, deneyimlemelerini sağlayacak. Ziyaretçilerimizin kendilerini sıcak bir atmosferde hissedecekleri ve ürünlerle daha yakın temasta bulunabileceği “teknoloji deneyim üssü” konseptindeki mağazalarımız ile müşterilerimizin içeride daha fazla vakit geçirmesini hedefliyoruz. Bu doğrultuda, Türkiye’de perakende sektöründe de ilk olacak yeni uygulamalar deniyoruz. Vadistanbul dahil bazı mağazalarımızda dünyanın en geçerli kablosuz şarj protokolü olan Qi teknolojisine sahip stantlara geçiş yaptık. Böylelikle, müşterilerimiz ürünleri incelerken, telefonlarını da rahat ve hızlı şekilde şarj edebilecekler. Önümüzdeki dönemde mağazalarımızı müşterilerimizin beklentileri doğrultusunda yenilemeye ve çoklu kanal stratejimize uygun olarak yeni konsept mağazalar açmaya devam edeceğiz” dedi.

Gürcan şöyle devam etti: “Müşteri deneyimini 360 derece ele alıp, sektörde fark oluşturan ve markalaşmış hizmetlerimizi de bu doğrultuda geliştiriyoruz. Müşterilerimize satış sonrasında en geniş kapsamlı hizmet paketlerini sunarken, Dr. Teknolog uzmanları ile de hem seçili mağazalarımızda hem de müşterilerimiz neredeyse orada yaşadığı teknik bazı sorunları anında çözebiliyoruz. Teknosacell mobil hattımız ile müşterilerimizin aynı noktada hem iletişim hem de cihaz ihtiyacını 24 aya varan taksit ve uygun ödeme seçenekleriyle karşılayabiliyoruz. Eski telefonlarını getiren müşterilerimize çok cazip fırsatlarla yeni ürünler sunabiliyoruz.”