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TeknoSA’dan Anneler Günü’ne özel indirim yağmuru!

TeknoSA, yaklaşan Anneler Günü’ne özel olarak küçük ev aletleri başta olmak üzere birçok farklı kategori ve üründe sunduğu avantajlı fiyatlarla Anneler Günü’nde teknolojik hediyelerin adreslerinden biri olacak.

TeknoSAdan Anneler Gününe özel indirim yağmuru!

08 Mayıs 2017 12:27


Teknolojinin buluşma noktası TeknoSA, Anneler Günü’ne özel olarak, 14 Mayıs tarihine kadar geçerli kaçırılmayacak bir indirim kampanyası başlattı. Küçük ev aletlerinde yüzde 25’e varan indirim ve hediye kampanyası başlatan TeknoSA, annesini teknolojik bir hediyeyle mutlu etmek isteyenlerin adreslerinden biri olacak.

Anneler günü hediyesinin tek adresi TeknoSA

Saç düzleştiricilerden elektrikli süpürgelere, ütülerden kahve ve çay makinelerine birçok küçük ev aletinin yanı sıra notebook, akıllı cep telefonu, tablet ve saatlere kadar onlarca üründe 14 Mayıs’a kadar yüzde 25’e varan indirim kampanyası başlatan TeknoSA, annesini teknoloji ile mutlu etmek isteyenleri Türkiye genelindeki mağazalarına ve teknosa.com’a bekliyor.

Yüzde 25’e varan indirimler uygulanıyor

14 Mayıs’a kadar onlarca üründe yüzde 25’e varan indirimlerin uygulanacağı TeknoSA mağazalarından veya teknosa.com’dan Anneler Günü hediyesi almaya gelenler, birçok sürprizle de karşılaşacak. Kampanya kapsamında belirlenen elektrikli süpürgelerini alanlar ütü veya kahve makinesi, tost makinesi alanlar da çay makinesi gibi birçok ürüne de ücretsiz şekilde sahip olabilecek.

Etiketler: Anneler Günü, anneler günü kampanyası, hediye, indirim, Teknosa


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