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Teknosa'dan Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı'na destek

Teknosa'dan Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı'na destek
Teknosa'dan Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı'na destek

Teknosa, ‘Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı’ kapsamında seçili ürünlerde yüzde 10’dan başlayan indirim kampanyasını başlattı.

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı'na ilişkin olarak, “Ülkemizin dijitalleşme atağına katkıda bulunmak ve herkesin teknolojiye erişimini kolaylaştırmak için çalışıyoruz. Bu çerçevede, 18 yıldır her koşulda, ülkemiz ve paydaşlarımız için oluşturduğumuz değeri sürdürmek adına Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı'na tam destek veriyoruz. Bugünden itibaren, seçili ürünlerde yüzde 10 seviyesinde indirimleri başlattık. İş ortaklarımızla birlikte, uygun fiyat ve kampanyalarla bu zor dönemde de müşterilerimizin yanında olmaya ve alım gücünü desteklemeye devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.

 

 


  

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