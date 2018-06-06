Teknosa’dan Karadeniz Ereğli'ye yeni mağaza

Sabancı Holding iştiraklerinden, Türkiye’nin en yaygın teknoloji perakende şirketi Teknosa, mağaza yatırımlarını sürdürerek, Zonguldak’taki ikinci adresi olan Ereğli Özdemirpark AVM içindeki 297 metrekarelik yeni mağazası ile telekomdan küçük ev aletlerine, TV’lerden bilgisayar ve aksesuarlara kadar binlerce ürünü avantajlı fiyatlarla tüketicilerle buluşturacak.

69 ilde 208 mağazası, teknosa.com ve mobil platformlarıyla Türkiye’nin en yaygın ve ulaşılabilir teknoloji perakendecisi olan Teknosa, 2018 yılında da hem mağazalarda hem de dijital kanallarda tüketiciye değer katan yatırımlarına hız kesmeden devam edecek.

