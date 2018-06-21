Teknosa’dan Kayseri’ye yeni mağaza

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, Orta Anadolu’nun en gözde alışveriş ve yaşam merkezlerinden Kayseri Park içindeki yeni mağazasında, teknoloji severler ile buluşuyor. Teknosa’nın toplam 812 metrekarelik alana sahip Kayseri’deki 3’üncü mağazası, telekomdan küçük ev aletlerine TV’lerden bilgisayar ve aksesuarlara kadar yüzlerce markanın binlerce çeşit ürünü ile hizmet verecek.

Açılışa özel seçili ürünlerde yüzde 50’ye varan indirim fırsatı

Açılışa özel olarak, 21-24 Haziran tarihleri arasında Kayseri Park AVM Teknosa mağazasında geçerli kampanya kapsamında, seçili elektrikli süpürge, blender seti, çay makinesi gibi küçük ev aletlerinde yüzde 50’ye varan indirimler uygulanırken, kişisel bakım ürünleri, akıllı telefon ve TV’lerde de avantajlı fiyatlar sunuluyor. Ayrıca kampanya dahilinde, stoklarla sınırlı Brita Elemaris Cool Su Arıtmalı Beyaz Sürahi’ye 59 TL yerine 9 TL’ye, Inca IWM-121RM Buz Mavisi Mouse’a da sadece 1 TL’ye sahip olunabiliyor.