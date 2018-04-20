Teknosa’dan Kırklareli’nin yeni yaşam merkezine mağaza

Teknosa’nın Kırklareli’ndeki ikinci adresi olan Lüleburgaz ilçesindeki 39 Burda AVM mağazası, açılışa özel indirimlerle 19 Nisan tarihinde Sabancı Holding Perakende Grup Başkanı ve Teknosa Yönetim Kurulu Başkanı Ata Köseoğlu’nun katılımıyla açıldı. Mağazada, telekomdan küçük ev aletlerine, TV’lerden bilgisayar ve aksesuarlara kadar binlerce ürün çeşidinin avantajlı fiyatlarla sunulacağı bildirildi.

Mağaza açılışında konuşan Sabancı Holding Perakende Grup Başkanı ve Teknosa Yönetim Kurulu Başkanı Ata Köseoğlu, “Yeni Neslin Sabancı’sı olarak teknolojiyi, yenilikçiliği ve gelecek potansiyeli yüksek işleri merkezine alan topluluğumuzda, Teknosa çok önemli bir değeri temsil ediyor. 18 yıldır Türkiye’de teknoloji alışverişinin lider adresi olan Teknosa, bugün online ve offline kanallarında sunduğu bütünsel ve kesintisiz deneyim ile tüketicileri yeni nesil perakendecilik anlayışıyla buluşturuyor. Bu doğrultuda hem mağazalarda hem de dijital kanallarda tüketiciye değer katan yatırımlarına da hız kesmeden devam ediyor” dedi.