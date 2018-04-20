Diğer
Kategoriler

Teknosa’dan Kırklareli’nin yeni yaşam merkezine mağaza

Teknosa, yeni mağazasını Kırklareli Lüleburgaz’daki 39 Burda AVM içinde açtı.

Teknosadan Kırklarelinin yeni yaşam merkezine mağaza

20 Nisan 2018 11:38

Teknosa’nın Kırklareli’ndeki ikinci adresi olan Lüleburgaz ilçesindeki 39 Burda AVM mağazası, açılışa özel indirimlerle 19 Nisan tarihinde Sabancı Holding Perakende Grup Başkanı ve Teknosa Yönetim Kurulu Başkanı Ata Köseoğlu’nun katılımıyla açıldı. Mağazada, telekomdan küçük ev aletlerine, TV’lerden bilgisayar ve aksesuarlara kadar binlerce ürün çeşidinin avantajlı fiyatlarla sunulacağı bildirildi.

Mağaza açılışında konuşan Sabancı Holding Perakende Grup Başkanı ve Teknosa Yönetim Kurulu Başkanı Ata Köseoğlu, “Yeni Neslin Sabancı’sı olarak teknolojiyi, yenilikçiliği ve gelecek potansiyeli yüksek işleri merkezine alan topluluğumuzda, Teknosa çok önemli bir değeri temsil ediyor. 18 yıldır Türkiye’de teknoloji alışverişinin lider adresi olan Teknosa, bugün online ve offline kanallarında sunduğu bütünsel ve kesintisiz deneyim ile tüketicileri yeni nesil perakendecilik anlayışıyla buluşturuyor. Bu doğrultuda hem mağazalarda hem de dijital kanallarda tüketiciye değer katan yatırımlarına da hız kesmeden devam ediyor” dedi.

Etiketler: Teknosa

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 23°C

  • Bursa

    Bursa 14°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç