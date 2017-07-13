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TeknoSA’ya Bilişim 500’de 2 ödül

TeknoSA, Türkiye’de bilişim alanındaki en kapsamlı araştırmalardan biri olan “Bilişim 500”den 2 ödülle döndü. Bilgi Teknolojileri şirketleri arasında ikincilik ödülü alan TeknoSA, Görüntü ve Ses Sistemleri kategorisinde ise birincilik ödülüne layık görüldü.

TeknoSAya Bilişim 500de 2 ödül

13 Temmuz 2017 14:23


Türkiye’nin teknolojiyle bağlantı noktası TeknoSA, bu yıl 18’inci kez gerçekleştirilen Bilişim 500 araştırması sonucunda 2 ödüle birden layık görüldü. BThaber Şirketler Grubu adına M2S Araştırma ve Pazarlama Hizmetleri tarafından yapılan İlk 500 Bilişim Şirketi Araştırması’nın sonuçlarının açıklandığı gecede TeknoSA, Bilgi Teknolojileri şirketleri arasında ikincilik, Görüntü ve Ses Sistemleri kategorisinde ise birincilik ödülünün sahibi oldu.

Bilişim sektörü yöneticilerinin yanı sıra STK Başkanları, kamu görevlileri ve basın mensuplarının da katılımıyla gerçekleştirilen törende, TeknoSA adına ödülleri TeknoSA Satış Direktörü Tansel Tuzcu ve TeknoSA Tedarik Zinciri Direktörü Kayhan Ozar aldı. Gecede bilişim teknolojilerinin toplam 69 kategoride zirveye ulaşan şirketleri ve ciro sıralamasına göre Bilgi Teknolojileri ve İletişim Teknolojileri sektörlerinin zirvedeki 5 şirketi açıklandı.
 

Etiketler: Bilişim 500, Teknosa


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