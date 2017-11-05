Teksas'ta kiliseye silahlı saldırı: 26 ölü

ABD’de kiliseye silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var - Tıkla İzle

ABD'nin Teksas eyaletindeki kilisede ayin sırasında silahlı saldırı gerçekleşti.

Teksas Valisinin yaptığı açıklamaya göre saldırıda 26 kişi hayatını kaybetti. Wilson County Şerifi Joe Tackit, saldırganın polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

SALDIRGANIN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Teksas'ta Sutherland Springs bölgesinde silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişinin 26 yaşındaki Devin Patrick Kelley olduğu açıklandı. Saldırıyı gerçekleştiren 26 yaşındaki Devin Patrick Kelley olduğu belirtildi. Edinilen bilgilere göre saldırganın 2009-2013 yıllarında arasında ABD Hava Kuvvetlerinde görev aldı. Ayrıca saldırganın İncil okulunda kısa sürelik öğretmenlik yaptığı ileri sürüldü. Saldırganın ise polis kovalamacası sırasında hayatını kaybettiği belirtildi.

ABD BAŞKANI TRUMP'TAN SALDIRIYLA İLGİLİ İLK AÇIKLAMA

ABD Başkanı Trump, "FBI ve güvenlik güçleri olay yerinde. Gelişmeleri Japonya'dan takip ediyorum" ifadesini kullandı.

Hasan Çelik

