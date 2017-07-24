Teksas'ta ölü sayısı 9'a yükseldi

Teksas eyaletinin San Antonio şehrinde park halindeki bir römork içerisinde bulunan ölü göçmen sayısı 9'a yükseldi. Olayda yaralananlardan bir tanesi daha kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, römork şoförü James Mathew Bradley polis ekipleri tarafından tutuklandı.

San Antonio İtfaiye Şefi Charles Hood yaptığı açıklamada, römork içinde çocuklar dahil 29 göçmenin yaralı bulunduğunu, 17’sinin durumunun kritik olduğunu ve hastaneye kaldırıldıklarını belirtti. Polis Şefi William McManus ise olay yerine geldiklerinde römorkta 38 göçmenin bulunduğunu ifade ederek, ihbar üzerine olay yerine gittiklerini söyledi. McManus, römorkun içindeki insanların 39 derece sıcaklıkta havalandırma bağlantıları olmadan kaldıklarını belirterek, olayın insan kaçakçılığıyla bağlantılı olabileceğini düşündüklerini belirtti.