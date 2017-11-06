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Teksas'taki kilise saldırganının kimliği açıklandı

Teksas'ta Sutherland Springs bölgesinde silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişinin 26 yaşındaki Devin Patrick Kelley olduğu açıklandı.

Teksastaki kilise saldırganının kimliği açıklandı

06 Kasım 2017 07:03

Teksas'ta Sutherland Springs bölgesinde 27 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin yaralandığı kilise saldırısını gerçekleştiren saldırganın kimliği açıklandı. Saldırıyı gerçekleştiren 26 yaşındaki Devin Patrick Kelley olduğu belirtildi. Edinilen bilgilere göre saldırganın 2009-2013 yıllarında arasında ABD Hava Kuvvetlerinde görev aldı. Ayrıca saldırganın İncil okulunda kısa sürelik öğretmenlik yaptığı ileri sürüldü. Saldırganın ise polis kovalamacası sırasında hayatını kaybettiği belirtildi. 

Hasan Çelik

Etiketler: kilise, kimlik, saldırı, teksas

 

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