Tekstil atölyesinde yangın korku dolu anlar yaşattı

Edinilen bilgiye göre, merkez Toroslar ilçesi Okan Merzeci Mahallesi Akbelen Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren İlkem Grup adlı bir tekstil atölyesinde yangın çıktı. 4 katlı binanın son katındaki iplik deposunda başlayan yangın, içerisindeki yanıcı madde dolayısıyla kısa sürede tüm binayı sardı. Yangına Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, köpük sıkarak müdahale etti. Fabrika içerisindeki yanıcı maddeler nedeniyle söndürme çalışmaları güçlükle sürdürülürken, çalışmalara çok sayıda itfaiye aracı katıldı.

Çevredeki vatandaşların endişe ile izlediği yangın, itfaiye ekiplerinin saatler süren çalışmaları sonucu kontrol altına alınabildi. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangında, soğutma çalışmaları sürerken, büyük çapta maddi zararın meydana geldiği bildirildi

Hüseyin Kar - Güray Gürdal