Edinilen bilgiye göre, Adana Sulh Ceza Hakimliği tarafından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF)devredilen Karteks Tekstil Sanayi Ticaret AŞ isimli bir tekstil genel merkezinde dün gece bir hareketlilik yaşandı.

Şirket binasında yaşanan hareketliliği tespit eden polis ekipleri harekete geçti. Şirkete operasyon düzenleyen polis ekipleri binanın ışıklarını kapatarak kasalardaki para ve çekleri kaçırmaya çalışan şirket ortağı Mehmet K. ile 3 kişiyi gözaltına alındı. Adreste yapılan incelemede 85 bin lira ile 30 milyon lira değerindeki çek ele geçirildi.

Ayrıca şüphelilerin şirketin deposundan kaçırarak piyasaya sürmek istediği 6 tır ipliğe de el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, şirketin firari olan diğer ortağı Halil K'nın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Tugay Saday

