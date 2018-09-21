Tekstil fabrikasında 8 kadın işçi yemekten zehirlendi

Alınan bilgilere göre, İnegöl Organize Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında çalışan Mümine E. (33), Sibel A. (30), Necla A. (23), Sevim G. (35), Kader M. (18), Elif B. (20), Zehra M. (20) ve Zehra P. (36) yedikleri yemekten dolayı bir süre sonra fenalaştı. Rahatsızlanan 8 kadın işçi fabrikada bulunan özel araçlarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine getirildi. Zehirlendikleri tahmin edilen işçilerin mideleri hastanede yıkandıktan sonra müşahede altına alındı. 8 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Seyfettin Aras

