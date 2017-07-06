Tekstil fabrikasında büyük yangın

Yangın, sabah saatlerinde merkez Kestel ilçesi Kestel Organize Sanayi Bölgesi Uludağ Caddesi üzerindeki tekstil fabrikasında çıktı. Edinilen bilgiye göre, elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangın, bir anda fabrikanın tamamını sardı. Yaklaşık 10 ekiple birlikte Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de yangına müdahale etti. Vardiya değişimine gelen işçiler fabrikalarının yanmasını tedirgin gözlerle izlerken, bazı itfaiye erleri dumandan etkilendi.

Yangına helikopterle müdahale edilmesi beklenirken, yangının yan tarafta bulunan mobilya fabrikasına da sıçradığı öğrenildi. İtfaiye ekipleri alevlerin daha da büyümemesi için yoğun çaba sarf ediyor.

Mesut Alan - Yusuf Ali Arslan