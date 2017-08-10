Tekstil fabrikasında yangın!

Alınan bilgilere göre, Kahramanmaraş-Adana karayolunun 4. kilometresindeki bir tekstil fabrikasında işçiler kaynak makinasi ile çalıştığı sırada etrafa saçılan kıvılcımlar telef balyalarına sıçradı. Çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına dakikalar içinde müdahale etti. Yaklaşık bir saatlik çalışma sonunda yangın tamamen söndürülürken, tekstil fabrikasında maddi hasar meydana geldi. Yangında can kaybı yaşanmazken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Halil Koyun

