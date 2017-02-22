Diğer
Kategoriler

Tekstil imalathanesinde çalışan Suriyeli işçi feci şekilde hayatını kaybetti

İstanbul Güngören’de bir tekstil imalathanesinde çalışan Suriyeli işçi geçirdiği iş kazası sonucu hayatını kaybetti.

Tekstil imalathanesinde çalışan Suriyeli işçi feci şekilde hayatını kaybetti

22 Şubat 2017 09:22

Güngören'de Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Alaybey Sokak üzerinde meydana gelen olay iddiaya göre şöyle gerçekleşti: Gece saat 02.00 sıralarında Alaybey Sokak üzerinde bulunan iş hanının 4'üncü katında çalışan Suriyeli işçi kolunu makineye kaptırdı. Makineyi durdurmak isteyen ancak başaramayan işçi kanlar içinde yerde kaldı. Bir süre sonra arkadaşlarının kanlar içinde olduğunu gören diğer işçiler durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemenin ardından Suriyeli işçinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler Suriyeli işçinin hayatını kaybettiği imalathaneye gelerek incelemelerde bulundu.
Olayın gerçekleştiği sırada imalathanede bulunan 2 işçi ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Hayatını kaybeden işçinin üzerinden kimlik çıkmadı. 30-35 yaşlarında olduğu öğrenilen Suriyeli işçinin cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından Yenibosna’da bulunan Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. 

Oğuzcan Yazar

Etiketler: iş kazası, suriyeli işçi, tekstil imalathanesi


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 9°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!