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Tekstil malzemeleriyle dolu minibüs yandı

Konya’da tekstil malzemeleriyle dolu minibüste çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


02 Kasım 2016 09:29

Yangın, saat 01.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Işıklar Mahallesi Fındıkköy Sokak’ta bir minibüste çıktı. Edinilen bilgiye göre, içerisinde tekstil malzemeleri yüklü olan 42 AVI 87 plakalı minibüs park halindeyken bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Çevredeki vatandaşlar aracın yandığını fark ederek itfaiye ve polise haber verdi. Kısa sürede adrese gelen itfaiye ekipleri, yanan minibüse müdahale ederek alevlerin etrafta bulunan diğer araçlara sıçramasını engelledi. Minibüsün içinde bulunan tekstil malzemeleri ise tekrar bir yangın çıkma ihtimaline karşın araçtan çıkartıldı. Yangın nedeniyle araç kullanılamaz hale geldi. Alevlerin tamamen söndürülmesinden sonra Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro ekipleri minibüsün kundaklama sonucu yanmış olabileceği ihtimali üzerine incelemede bulundu.
Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Selman Ayas

Etiketler: Konya, tekstil malzemeleri


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