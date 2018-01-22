Tekstilin başkentinde dijital dönüşüm vites artırdı

Tekstilin başkenti olarak bilinen Bursa’da 1950’den bu yana giyim tekstili ve konfeksiyon alanlarında faaliyet gösteren Savcan Tekstil Grubu, iş zekasında dünyanın önde gelen yazılımı SAP’ın ekosisteminde yer alan itelligence ortaklığıyla dijital dönüşüm yolculuğunu tamamladığını açıkladı.

SAP projesiyle birlikte, ayda ortalama 2 milyon metre kumaş ve 600 bin adet giysi üreten grubun dokuma, boya-baskı, konfeksiyon gibi üretim birimlerinin yanı sıra müşteri ilişkileri, finans-muhasebe ve kalite yönetimi işlevleri birbirine entegre edilerek uçtan uca yönetilebilir hale getirildi. Bir yıl gibi kısa bir sürede hayata geçirilen proje sonucunda, yöneticilerin nitelikli bilgiye kolayca ulaşması sağlanırken, karar alma ve iş süreçlerinin de yalınlaşarak hızlanması ve kapsamlı performans yönetimi hedeflendi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Savcan Tekstil Grubu Bilgi Sistemleri Müdürü Ayfer Doğru, “Son 25 yılda hayatımızda çok şey değişti. Geçmişin aksine çetin bir rekabetin yaşandığı iş dünyasında başarılı ve öncü olmanın ilk şartı, değişen koşullara hızlı bir şekilde ayak uydurmaktan geçiyor. Bu yaklaşımla dokuma, baskı ve konfeksiyon alanlarında sahip olduğumuz tüm platformları birbirine entegre ederek dijital dönüşümü tüm süreçlerimize yaymak için harekete geçtik. Bu stratejiyi hayata geçirdiğimiz yolculuğa, itelligence gibi konusunda uzman bir kurumla çıktığımız için çok mutluyuz” dedi.

itelligence Head of Project Management Office, Davut Özdemir ise “Dijitalleşme, artık hem günlük hem de iş hayatımızın kaçınılmaz bir parçası. Dijitalleşmenin etkilemediği bir sektörü ya da iş sürecini hayal etmek neredeyse imkansız. Tarımdan spora, otomotivden enerjiye, finanstan perakendeye kadar tüm sektörlerde, dijitalleşmenin farklı etkilerini hissediyoruz. En hızlı dijitalleşen sektörlerden biri otomotiv. Tekstil ise arayı hızla kapatıyor. Bu anlamda her iki sektöre ev sahipliği yapan Bursa’nın, tekstil sektöründeki en önemli oyuncularından Savcan Tekstil Grubu’nun dijital dönüşüm yolculuğuna eşlik ettiğimiz için çok mutluyuz. Tekstil sektörüne yönelik deneyimlerimizi ve Endüstri 4.0 konusundaki uzmanlığımızı, 900 çalışanıyla 60 yıldır Türkiye’de ve Avrupa’nın birçok noktasında faaliyet gösteren Savcan Tekstil’in iş süreçlerinde uyguladık. Böylece şirket, artık yalın ve etkili bir sistemle tek bir noktadan yönetilebiliyor” dedi.

