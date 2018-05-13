Tekvandocu annenin boksör kızı olimpiyatı hedefliyor

13 Mayıs 2018 İstanbul P&G Türkiye’nin Olimpik Anneler projesiyle desteklediği sporcular arasında yer alan Busenaz Sürmeneli, Avrupa Kadın Boks Şampiyonası’na Trabzon’da annesinin motivasyonuyla hazırlanıyor. 4-13 Haziran 2018 tarihleri arasında Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da düzenlenecek müsabakalara 5’inci kez Avrupa Şampiyonu olmak için çıkacak olan Sürmeneli, kazanmayı hedeflediği madalyayı annesine armağan edecek.

Lisanslı tekvandocu annesinin boksa yönelmesinde kendisine büyük cesaret verdiğini söyleyen Sürmeneli, “Çocukluğumda annem gönüllü olarak tekvando hocalığı yapıyordu. Benim de kendi tercihimi yapabilmem için her spor dalını denememi sağladı. Onun sayesinde 10 yaşıma kadar basketbol, futbol, badminton gibi farklı alanlarda spor yaptım. Sonunda boksör olmaya karar verdim. Annem Olimpiyatlar yolunda en büyük destekçim” diye konuştu.

Anneler Günü için kızıyla bir araya gelen Anne Songül Sürmeneli ise, “Busenaz, çok çalışıyor. Uykusunda bile yumruk atıyor. İnanıyorum ki, haziran ayındaki şampiyonadan madalyayla dönecek” ifadelerini kullandı.

Çeşitli kilolarda Tekvando sporu yaptığını vurgulayan Anne Sürmeneli, “Tekvandoyu çok seviyorum yaşım el verdiği sürece salonlarda olacağım. Gönüllü bir spor severim. Bütün herkesi spora davet ediyorum. 7’den 70’e herkesi, bütün anneleri spor salonlarına davet ediyorum. Beni de yetiştiren bir anne var. O da benim için gururlanırdı. Annem benimle nasıl gururlanıyorsa ben de kızımla öyle gururlanıyorum. Madalya alsa da almasa da o benim gönlümün şampiyonu” dedi.

Kendi klasmanında 4 kez Avrupa, 2 kez Dünya ve 5 kez de Türkiye şampiyonu olan Busenaz Sürmeneli, Bulgaristan’da düzenlenecek müsabakalarda ilk 8’e girmesi halinde 2019’da Trabzon’da düzenlenecek Dünya Boks Şampiyonası için vize alacak. Dünya Şampiyonası’nda ilk 4’e girmesi halinde ise Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’na katılma hakkı elde edecek.

Gillette, Orkid, Ariel, Head&Shoulders gibi önde gelen markalarıyla dünyada olduğu gibi Türkiye’de de sporu birçok alanda destekleyen P&G, 2014 yılında başlattığı Olimpik Anneler projesiyle spor ve olimpiyat kültürünün gelişmesi için çalışıyor. “Çocuğunu spora yönlendiren her anne, olimpik annedir” diyen P&G Türkiye, aralarında Busenaz Sürmeneli ve Songül Sürmeneli’nin de olduğu 30 milli sporcu ve annesini destekliyor.

Ozan Köse - Bekir Koca

