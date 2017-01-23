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Tekvandocular 2017'ye iyi başladı

Türkiye Tekvando Milli Takımı, 2017 yılının ilk uluslararası turnuvasından 8 madalya ile ayrıldı.

Tekvandocular 2017ye iyi başladı

23 Ocak 2017 10:17

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları yolunda 2017 yılının ilk puan veren turnuvası olan Almanya Açık Tekvando Turnuvası, Hamburg kentinde 21-22 Ocak tarihlerinde yapıldı. 41 ülkeden 963 sporcunun mücadele ettiği turnuvada Türkiye’yi 6’sı erkek, 6’sı bayan olmak üzere 12 sporcu temsil etti. Teknik Direktör Ali Şahin yönetimindeki Türkiye Tekvando Milli Takımı, turnuvada 3 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.
Turnuvada bayanlar 46 kiloda Rukiye Yıldırım, 62 kiloda İrem Yaman ve 73 kiloda Nur Tatar altın madalya kazandı. Erkekler 68 kiloda Berkay Akyol, 87 kiloda Serdar Yüksel ve bayanlar 73 kiloda Nafia Kuş gümüş madalyanın sahibi oldu. Erkekler 80 kiloda Yunus Sarı ve bayanlar 57 kiloda Dürdane Altunel ise ülkemize bronz madalya kazandırdı.
 

Etiketler: BFJ


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