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Tekvandoda Avrupa Şampiyonası heyecanı

Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası, Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nde başlıyor.

Tekvandoda Avrupa Şampiyonası heyecanı

01 Kasım 2017 10:29

Avrupa Tekvando Birliği (WTE) tarafından Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nin Larnaka şehrinde düzenlenecek olan şampiyonaya 37 ülkeden 502 sporcu katılıyor. Yarın başlayacak ve 4 gün sürecek şampiyonada Türkiye’yi 12'si erkek 24 tekvandocu temsil edecek. Şampiyonada Türkiye’yi temsil edecek sporcular ise şu şekilde:

Erkekler: "Mehmet Oral (45 kilo), Görkem Polat (48 kilo), Osman Türker Köse (51 kilo), Ahmet Küskü (55 kilo), Mertcan Dolmacı (59 kilo), Nesim Küskü (63 kilo), Samet Erkovan (68 kilo), Hüseyin Berat Demircioğlu (73 kilo), Hüseyin Kartal (78 kilo), Berkant Kara (+78 kilo), Muhammed Emin Açıkgöz (+78 kilo), Emre Kutalmış Ateşli (+78 kilo)."

Bayanlar: "Emine Göğebakan (42 kilo), Edanur Koç (44 kilo), İklima Betül Karakuş (46 kilo), Saliha Küçüksolak (49 kilo), Gülse Polat (52 kilo), Tuğba Yılmaz (55 kilo), Ayşenur Özcan (59 kilo), İkra Kayır (59 kilo), Sena Nur Ertürk (63 kilo), Aleyna Yılmaz (68 kilo), Beyza Basma (+68 kilo), Esra Akbulak (+68 kilo).” 

Etiketler: Tekvando Avrupa Şampiyonası

 

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