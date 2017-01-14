Kaza, saat 15.30 sıralarında Liman Tramvay İstasyonu ile Büyük Cami Tramvay İstasyonu arasında yayaya kapalı tramvay yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tel örgülerden atlayarak raylardan karşıya geçmeye çalışan D.E.’ye (17), Üniversite-Tekkeköy seferini yapan tramvay çarptı. Çarpma sonucu tramvay ile tel örgüler arasına sıkışan genç ağır şekilde yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 ambulansıyla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Bilinci kapalı olan ve yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan gencin hayati tehlikesi devam ediyor.

Olay yerine gelen polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Kazadan sonra tramvay seferleri yaklaşık 40 dakika aksadı.

(Erdi Demür - Kenan Akyüz/İHA)