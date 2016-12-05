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Tel üstünde bir ömür!

Türkiye'nin, 'Yaşayan tek ip cambazı' Özdemir Turan, 13 yaşında başladığı bu işi, 51 yıldır sürdürüyor. Aynı zamanda diş hekimi olan Turan, Çanakkale'de gerçekleştirdiği gösteride, izleyenlerin yüreğini ağzına getirdi.

Tel üstünde bir ömür!

05 Aralık 2016 09:07

TC Kültür ve Turizm Bakanlığı katkıları ile tüm Türkiye'de gösterilerini sürdüren Avrasya Sirki, Çanakkale'de de2 gün boyunca gösteri sundu. Türkiye'nin ilk sirki olan Avrasya, 'Somut Olmayan Kültürel Miras kapsamındaki' seyirlik sanatların yanı sıra, akrobasi ve yüksek hava gösterileri ile özellikle çocukların ve ailelerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Projenin sanat yönetmeni ve topluluğun kurucusu Servet Yalçın, “Eski Anadolu uygarlıklarından ve halk şenliklerinden geleneksel gösteri sanatlarımıza aktarılan çok önemli seyirlik unsurlar vardır. Bu seyirlik sanatlarımız, canbazhanelerin köy köy, kasaba kasaba tüm Anadolu’yu gezerek yaptıkları gösterileriyle 1970’li yıllara kadar yaşamış ve ilerleyen zamanlarda eğlence anlayışının kökten değişmesi ile tarihe karışmıştır. Kaybolan bu sanatlar üzerine toplanan belge, bilgi, minyatür, gravür ve eski fotoğraflardan yola çıkılarak oluşturulan 'Avrasya Sirki - Seyirlik Sanatları Gösterisi' modern toplumda geçmişle geleceği birbirine sanatla bağlayan kültürel bir köprü görevi görmektedir” dedi.

Sadece yürümedi, teneke kutu içerisinde ipten geçti
Avrasya Sirki bünyesinde gösterilerini sürdüren geleneksel Türk ip cambazlığı sanatının yaşayan efsanevi ismi Özdemir Turan, 51 yıllık sanat yaşamı süresince kendisine yön veren ustalarının gösterilerinden seçkiler sunarak onların hünerlerini ip üstünde canlı bir performans olarak seyircilerle paylaştı. İp üzerinde sadece yürümekle kalmayıp, tekerlekle gezen, bir tahta kasa içerisinde oturup teneke kutu ile ipi boydan boya geçen Turan'ın gösterisi esnasında, seyirciler adeta nefesini tuttu. İki ayağı ile girdiği teneke kutu içerisinde ip üzerinde ilerleyen Turan'ın bir an dengesini yitirmesi üzerine, izleyenlerin yüreği ağzına geldi.

51 yıldır ip üzerinde
13 yaşında Şehzadebaşı'nda başladığı ip cambazlığını 51 yıldır sürdürdüğünü anlatan Turan, "Orta Asya'dan gelip bu topraklardan dünyaya yayılmış tek Türk gösterisi. Dünyada hiç bir ülkede bu tür gösteriler yokken, bu ustalar Orta Asya'dan gelip tüm dünyaya bu topraklardan yayılmışlar. Ve çoğu bu dünyadan göçtü. Ben 13 yaşımda Şehzadebaşı'nda öğrendiğim bu mesleğin tarihi araştırarak, yüreğim el vermedi bu dünyadan kalkıp gitmesine bu mesleğin, tam 51 yıldır bu gösteriyi, bir hekim olmama rağmen devam ediyorum. Doktorluğumun yanı sıra bu iş ölmesin, gitmesin diye tam 51 yıldır bu tel üzerinde mücadele veriyorum" dedi.

Son ip cambazı
Kendisinin yetiştirdiği bir kaç kişi olmasına rağmen son tel cambazının kendisi olduğunu da söyleyen Turan, "Hekimlikle birlikte devam ediyorum. Artık daha çok bu işi yapıyorum. Benim yetiştirdiğim bir iki arkadaş var. Ama ben son tel cambazıyım. Avrasya sirkiyle Ege turnesine çıktık. Bakalım nereye kadar gideceğiz. İzleyicinin saygısı sevgisi son derece güzel. Bundan çok memnunuz. Avrasya sirki olarak buradan sonra Edremit, Ayvalık, Bergama devam edeceğiz. Buralarda da gösterilerimizi yapacağız" diye konuştu.

Gürkan Düzenli

Etiketler: ip cambazı, Özdemir Turan


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