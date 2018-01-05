Diğer
Kategoriler

Tel ve çivilerle resim yapıyorlar

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, açılan bu kursta tel ve çivilerle resim yapılıyor.

Tel ve çivilerle resim yapıyorlar
Tel ve çivilerle resim yapıyorlar - Foto Galeri

05 Ocak 2018 10:49
Tel ve çivilerle resim yapıyorlar - Tıkla İzle

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından Gülizar Kaya'nın öncülüğünde açılan filoğrafi kursuna, 25 kadın katıldı. 88 saatlik pazartesi ve cumartesi günleri düzenlenen kursun Mart ayında biteceği açıklandı.
Dört dönemden bu yana kursa geldiğini anlatan Evrim Aydemir, ”Bu kursa severek katılıyorum. Hocamızın sayesinde çok değişik teknikler öğrendik. Şu anda filografiyi ağaçla tamamlamak istiyorum. İkinci olarak da koza ile bir şeyler yapacağım” dedi.

Boş vakitlerimi değerlendirdiğini söyleyen Yıldız Şimşek ise, "Şu anda Türk Bayrağı hazırlıyorum. Ürettiklerimizi evimize dekoratif amaçlı asacağız, ya da satarak evimize bir katkıda bulunacağız” şeklinde konuştu.
Emine Özkan ise,”Yaptıklarımla ufak tefek harçlığımı çıkarıyorum. El becerimi geliştiriyorum. Şu anda yaptığım iş de panç işi. Bu konudaki bilgimizi geliştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Kursiyerlerin çok hevesli olduklarını anlatan Eğitmen Gülizar Kaya’da, ”Arkadaşlarım istekli. Güzel işler çıkarıyorlar.İstek ve ilgi başarıyı getiriyor. Filografi, sadece çivi, tahta ve tellerden olan bir şey değil. Biz onu geliştirmeye çalışıyoruz. Filografide panç, kurdele nakışı ve keçe de kullanıyoruz” şeklinde konuştu.
Kursiyerler, el emeği göz nuru eserlerini kurs sonunda sergi ile taçlandıracaklar. 

Fatma Talay

Etiketler: balıkesir, çivi, tel

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 8°C

  • İzmir

    İzmir 13°C

  • Bursa

    Bursa 11°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç