Tel ve çivilerle resim yapıyorlar

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından Gülizar Kaya'nın öncülüğünde açılan filoğrafi kursuna, 25 kadın katıldı. 88 saatlik pazartesi ve cumartesi günleri düzenlenen kursun Mart ayında biteceği açıklandı.

Dört dönemden bu yana kursa geldiğini anlatan Evrim Aydemir, ”Bu kursa severek katılıyorum. Hocamızın sayesinde çok değişik teknikler öğrendik. Şu anda filografiyi ağaçla tamamlamak istiyorum. İkinci olarak da koza ile bir şeyler yapacağım” dedi.

Boş vakitlerimi değerlendirdiğini söyleyen Yıldız Şimşek ise, "Şu anda Türk Bayrağı hazırlıyorum. Ürettiklerimizi evimize dekoratif amaçlı asacağız, ya da satarak evimize bir katkıda bulunacağız” şeklinde konuştu.

Emine Özkan ise,”Yaptıklarımla ufak tefek harçlığımı çıkarıyorum. El becerimi geliştiriyorum. Şu anda yaptığım iş de panç işi. Bu konudaki bilgimizi geliştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Kursiyerlerin çok hevesli olduklarını anlatan Eğitmen Gülizar Kaya’da, ”Arkadaşlarım istekli. Güzel işler çıkarıyorlar.İstek ve ilgi başarıyı getiriyor. Filografi, sadece çivi, tahta ve tellerden olan bir şey değil. Biz onu geliştirmeye çalışıyoruz. Filografide panç, kurdele nakışı ve keçe de kullanıyoruz” şeklinde konuştu.

Kursiyerler, el emeği göz nuru eserlerini kurs sonunda sergi ile taçlandıracaklar.

Fatma Talay