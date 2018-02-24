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Tel ve çivinin aşkı

Osmanlı döneminin el sanatlarından filografi sanatını Kadir Çiçek Kahramanmaraş’ta yaşatmaya çalışıyor. Çiçek, hobi olarak başladığı sanatında 3 yılda 350 tablo tasarladı.

Tel ve çivinin aşkı

24 Şubat 2018 09:13

Kahramanmaraş’ta yaşayan Kadir Çiçek, 3 yıldır filografi el sanatı yaparak birbirinden farklı tablolar üretiyor. Çiçek, Bir arkadaşından görüp hobi olarak başladığı sanatta Türkiye genelinde 26 şehre tablo gönderdi.
Yapılan ürünleri boyutu ve modeline göre yarım saat ile 2 gün arasında tamamladığını söyleyen Çiçek, tablo fiyatlarının da 50 ile 400 lirada değişiğini, uluslar arası anlamda da siparişlerin olduğunu söyledi.

Çiçek, “3 yıl önce Bartın’da çalışırken bir arkadaşımın sosyal medya hesabında gördüm. İlk önce kendi evime birkaç tane yaptım. Daha sonra hobi olarak başladık ve “Bize de yapsana, biz de istiyoruz” diyenler oldu. Şuana kadar 3 yıl içinde yaklaşık 350 adet tablo bitirip sahiplerine teslim ettim. Türkiye genelinde 26 ile, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti ve Fransa’nın Paris kentine tablo gönderdik. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gönderdiğimiz tablo Rauf Denktaş’ın siluetinin var. KKTC’deki tablo Başbakan Serdar Denktaş’ın odasında bulunuyor. Hat eserleri, bayrak ve şirket logoları yapıyoruz. Yine her ay bir şehit ailesine yapmış olduğumuz bir bayrağı hediye ediyoruz. Tabloları yarım saat ve 2 gün gibi sürelerde tamamlıyorum. Tablo fiyatları da 50 ile 400 lira arasında değişiyor” 

Halil Koyun
 

Etiketler: kadir cicek, kahramanmaraş, Maraş

 

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