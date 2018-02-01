Telabyad sınırında sessizlik hakim

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ÖSO birlikleri ile Afrin'deki terör örgütü PYD/PKK'ya yönelik gerçekleştirilen 'Zeytin Dalı Harekatı 13'üncü gününde devam ederken, hafta başında hareketliliğin yaşandığı PYD kontrolündeki Telabyad'da sessizlik hakim.

Sınırın Türkiye tarafında ise sınır birlikleri ve zırhlı araçların bekleyişi devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde terör örgütü PYD/YPG, Telabyad Gümrük binasına flama asmış ve binada tadilat yapmış, sınırın Türkiye tarafında ise askeri birlikler ve zırhlı araçlar yoğun güvenlik tedbirleri almıştı.

Mehmet Dikeç

