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Telabyad sınırında sessizlik hakim

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine komşu olan ve PYD kontrolünde bulunan Telabyad sınırında hafta başında yaşanan hareketliliğin ardından sessizlik hakim.

Telabyad sınırında sessizlik hakim

01 Şubat 2018 15:37

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ÖSO birlikleri ile Afrin'deki terör örgütü PYD/PKK'ya yönelik gerçekleştirilen 'Zeytin Dalı Harekatı 13'üncü gününde devam ederken, hafta başında hareketliliğin yaşandığı PYD kontrolündeki Telabyad'da sessizlik hakim.

Sınırın Türkiye tarafında ise sınır birlikleri ve zırhlı araçların bekleyişi devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde terör örgütü PYD/YPG, Telabyad Gümrük binasına flama asmış ve binada tadilat yapmış, sınırın Türkiye tarafında ise askeri birlikler ve zırhlı araçlar yoğun güvenlik tedbirleri almıştı. 

Mehmet Dikeç
 

 

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