Telabyad'da PYD'nin hendekleri görüntülendi

Şanlıurfa'nın sınır ilçesi olan Akçakale'nin karşısında bulunan Suriye'nin Telabyad ilçesinde, terör örgütü PYD ve YPG tarafından Mınbatih köyü ile 2 kilometre uzaklıktaki hakim iki tepe arasına hendek kazıldığı ortaya çıktı. Terör örgütü PYD'nin Minbetih köyünde mevzilerinin hala aktif ve flamalarını asılı olduğu da belirlenirken her iki tepede ve gözetleme kulelerinde hareketliliğin gün boyu sürdüğü gözlemlendi.

Türkiye tarafında sessizliğin hakim olduğu sınırın Suriye tarafında ise askeri araçlar dikkat çekti.

Mehmet Dikeç

