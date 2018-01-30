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Telabyad'da PYD'nin hendekleri görüntülendi

Terör örgütü PYD/YPG kontrolündeki Telabyad'da, ilçenin batısındaki hakim iki tepenin arasına hendek kazıldığı görüldü. Hendeklerin geçtiğimiz günlerde sisli havada kazıldığı tahmin ediliyor.

Telabyadda PYDnin hendekleri görüntülendi

30 Ocak 2018 16:33

Şanlıurfa'nın sınır ilçesi olan Akçakale'nin karşısında bulunan Suriye'nin Telabyad ilçesinde, terör örgütü PYD ve YPG tarafından Mınbatih köyü ile 2 kilometre uzaklıktaki hakim iki tepe arasına hendek kazıldığı ortaya çıktı. Terör örgütü PYD'nin Minbetih köyünde mevzilerinin hala aktif ve flamalarını asılı olduğu da belirlenirken her iki tepede ve gözetleme kulelerinde hareketliliğin gün boyu sürdüğü gözlemlendi.
Türkiye tarafında sessizliğin hakim olduğu sınırın Suriye tarafında ise askeri araçlar dikkat çekti. 

Mehmet Dikeç
 

Etiketler: afrin operasyonu, pkk, PYD

 

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