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Telef olan koyunlarının arkasından gözyaşı döktü

Antalya'nın Serik ilçesi Deniztepesi Mahallesi'nde geçtiğimiz hafta yanlış iğne yapıldığı iddiasıyla telef olan koyunlar gömüldü.

Telef olan koyunlarının arkasından gözyaşı döktü

11 Aralık 2016 14:02

Serik Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğünce ağılların olduğu bölge karantinaya alındı. Ölmesi beklenen hayvanlar için de yedek mezarlar kazılarak hazırlandı. Koyun ve kuzular kepçe ile kazılan mezarlara defnedilirken, onlara gözü gibi baktığını belirten Kiraz Demir ise kuzularının ardından ağıtlar yakarak ağladı.
Geçimini hayvancılık yaparak temin eden, ölümlerin de devam ettiğini belirten küçükbaş hayvan yetiştiricisi Adnan Demir, “Koyun ölümleri devam ediyor. Dün 6 tane daha öldü. Karantinaya alındı. İlçe Tarım Müdürlüğünden geldiler hastalık etrafa yayılmasın diye kepçe ile gömdük. Geldiler kontrol çerçevesinde 6-7 tane daha hayvanın tehlikeli olduğunu beyan etiler. Artık onlardan netice alınmayacağını kendileri de söyledi. İlaç motorumuz var günlük dezenfekte yapıyoruz. Çok da diyecek bir şey kalmadı artık” dedi. 

Sedat Temel


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