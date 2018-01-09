Telef olan vaşak doğa müzesinde sergilenecek

Edinilen bilgiye göre, Bolu’nun Kıbrıscık İlçesi Belen köyünde yaşayan köylüler, yaralı vaşak bularak durumu Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 9. Bölge Müdürlüğü yetkililerine bildirdi. İhbar üzerine vaşağı almak için köye gelen yetkililer, yaralı halde bulunan vaşağın öldüğünü tespit etti. Veteriner tarafından yapılan kontrolde doğal yollarla telef olduğu belirlenen vaşak, doğada nadir görüldüğü ve vatandaşlar tarafından da bilinmesi için, yetkililer tarafından tahnit yapılarak içinin doldurulması için İstanbul’a gönderildi.

Veteriner hekim tarafından yapılan kontrollerde vücudunda herhangi bir yara izi bulunmayan vaşağın doğal yollarla telef olduğu tespit edildi.

Telef olan vaşağın işlemlerinin bittikten sonra Abant Tabiat Parkı'nda bulunan Ziyaretçi Tanıtım Merkezi ve Doğa Müzesi’nde sergileneceği öğrenildi.

Faruk Çidem