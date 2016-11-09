Bursa ile Uludağ arasında yolcu taşıyan teleferik hattı bakıma alındı. Kış turizm sezonunun açılmasına sayılı günler kala turistlerin ve Bursalıların Uludağ'a emniyetli bir şekilde çıkabilmesi için başlatılan bakım 14 gün sürecek. Üst düzey güvenlik tedbirlerinin alındığı ve sadece eğitimli ve sertifikalı personelin görev aldığı teleferikte, yükseklikleri 20 ile 45 metre arasında değişen 45 adet direk ile bütün kabin ve istasyonların bakımı yapılıyor. Periyodik bakımın ve test sürüşlerinin tamamlanmasının ardından Teferrüç, Sarıalan arasındaki hattın önümüzdeki hafta başında hizmete gireceği, oteller bölgesine kadar olan diğer hattın ise bir sonraki hafta başında hizmete gireceği belirtildi.

Eğitimli ve sertifikalı personel ise, hızı saatte 90 kilometreyi aşan lodosta metrelerce yükseklikteki direklerde bakım çalışmalarına devam ediyor. Ekiplerin fırtına sebebiyle zaman zaman zor anlar yaşaması kameralara yansıdı. Vatandaşlara bir an önce hizmet verebilmek için güvenlik tedbiri alarak şiddetli rüzgara rağmen çalışan ekipler, bakımları en kısa sürüde bitireceklerini söyledi.

Teleferik bakım ekibinde çalışan Ali Ateş, “Teleferiğin yıllık bakımlarını yapıyoruz. Yolcu güvenliğini ön planda tutuyoruz. Zor şartlarda da olsa teleferiğin bakımını yapmak zorundasınız. Bu tesislere gözümüz gibi bakıyoruz. Bizim haftalık ve aylık periyodik bakımlarımız devam etmekte. Bir de yıllık bakımlar var. Şiddetli esen lodosa karşı bakımlarımızı yapmak zorundayız. Gerekli emniyet tedbirini alıp çalışıyoruz” dedi.

İşletme mühendisi Erdek Şenyurt ise, “Teleferik A.Ş. olarak kışa hazırlık bakımlarımızı yapmaktayız. Teferrüç, Sarıalan arasındaki hattın bakımını bu hafta sonu bitireceğiz. Bu hatta ulaşım önümüzdeki hafta başından itibaren başlayacak. Sarıalan ile oteller bölgesi arasındaki çalışmalar da öbür hafta başında bitecek. Ekiplerimiz hatların bütün bakımlarını yapmakta. Bu bakımlar her yıl düzenli olarak misafirlerimizin daha rahat, konforlu ve güvenli şekilde yolculuk etmesi için sürekli devam ediyor” şeklinde konuştu.

Burak Türker