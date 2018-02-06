Teleferik Ordu nüfusundan fazla yolcu taşıdı

2011 yılında hizmete giren, yerli ve yabancı turistlerin olduğu kadar bölge halkının da ilgisine çeken teleferik hattı, kurulduğu günden bu yana büyük ilgi görüyor. 530 metre yükseklikteki Boztepe’ye kadar uzanan teleferik hattı,7 dakika gibi bir sürede zirveye ulaştığı için, ulaşım aracı olarak da kullanılabiliyor. Ordu manzarası ile de gece ve gündüz eşsiz bir güzellik sunan teleferik, 2017 yılında yaklaşık 750 bin yolcu taşıyarak, şuan 742 bin olan Ordu nüfusundan fazla kişiye verdiği hizmet ile ekonomiyi de oldukça katkı sağlıyor.

“ORDUMUZU SEYREDEREK BOZTEPE’YE ÇIKIYORUZ”

Teleferik hakkında açıklamalarda bulunan Hicabi Şahin isimli vatandaş, teleferiğin, Ordu açısından güzel bir hizmet olduğuna vurgu yaparak, turistik açıdan da önemli olduğunu söyledi. Şahin, “Ordumuz açısından oldukça iyi ve kazançlı hizmet. Ordumuzu çok güzel bir şekilde seyrederek Boztepe’ye çıkıyoruz. Akşam saatlerinde daha güzel bir manzarası oluyor. Turistik yönünden de oldukça dikkat çekiyor” dedi.

“SADECE ORDU DEĞİL, TÜRKİYE İÇİN BÜYÜK BİR HİZMET”

Yöre halkından Kamil Gençlik isimli vatandaş ise teleferiğin Türkiye açısından önemli bir değer olduğuna dikkat çekerek, “2011 yılında projelendirip yapıldı. Ordu için çok büyük bir hizmet. Sadece Ordu değil, aslında Türkiye için çok büyük bir hizmet. Boztepemiz, yerli ve yabancı turistler tarafından bu sayede sürekli ziyaret ediliyor. Ordu’yu görsel yönünden çok faydalı buluyoruz. Yazın insanlar burada teleferiğe binmek için sıraya giriyor. Ben, yerli ve yabancı turistlere kesinlikle tavsiye ediyorum” şeklinde konuştu.

Selim Kuşcu