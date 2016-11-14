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Teleferik'te şaşırtan uygulama

Türkiye’nin en önemli kış ve doğa turizm merkezlerinden biri olan Uludağ'a teleferik ile çıkacaklara bir uyarı daha geldi.

Teleferikte şaşırtan uygulama

14 Kasım 2016 09:34

176 kabin ile saatte bin 500 yolcu taşıma kapasiteli, 9 kilometre ile dünyanın en uzun aktarmasız teleferik hattı olan Bursa Teleferik, 20 gün içinde ikinci kez çalışma saatlerini değiştirdi.

Bursa Teleferik A.Ş'den yapılan açıklamada, "14.11.2016 Pazartesi gününden tarihinden itibaren çalışma saatleri 10.00-17.00 olarak değişecektir" denildi.

Vatandaşlardan tepki

En son çalışma saatlerini 25 Ekim'de 09.00-18.00 olarak belirleyen Bursa Teleferik A. Ş'nin bu açıklamasına tepki gösteren vatandaşlar, "Kış sezonuna giriliyor. Uludağ'a insanlar nasıl gidecek. Son sefer 17.00'de mi? Şaka sanırım!. Binenler zengin olduğu için tam sosyete işi oldu." dediler 

Zafer Peker
BURSA 


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