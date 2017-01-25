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Telefon dolandırıcıları adliyeye sevk edildi

Ordu’da yaşlı bir kadını telefonla dolandırarak, down sendromlu kızının eğitimi için biriktirdiği 150 bin lirasını aldıkları öne sürülen 2 kişi emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Telefon dolandırıcıları adliyeye sevk edildi

25 Ocak 2017 12:37
Telefon dolandırıcıları adliyeye sevk edildi - Tıkla İzle

Olay, Ordu’nun Altınordu ilçesinde dün akşam saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’dan geldikleri belirlenen ve kendilerini polis olarak tanıtan 2 kişi, Altınordu ilçesinde yaşayan D.U.’yu (54) telefonla aradı. Telefondaki kişi, D.U.’ya FETÖ terör örgütü ile bağlantısı olduğunu tespit ettiklerini, kendisini bu durumdan kurtarabileceklerini belirterek para talep etti. Bunun üzerine panikleyen D.U, bir bankadaki hesabında bulunan 150 bin lirayı çekerek İ.Y. (19) ve S.Ç.’ye (26) önceden belirlenen yerde teslim etti.

Daha sonra dolandırıldığını anlayan D.U., durumu polise bildirdi. İhbarı değerlendiren Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, kamera kayıtlarından kimliklerini tespit ettikleri İ.Y. ve S.Ç.’yi Cumhuriyet Mahallesi’nde kaldıkları evde yakaladı. Şanlıurfa’dan Ordu’ya geldikleri öğrenilen İ.Y. ve S.Ç. gözaltına alınarak Ordu Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Burada sorguları tamamlanan şüpheliler sağlık kontrolü için sabah saatlerinde ilk olarak Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesine, ardından da adliyeye sevk edildi.

Adliyeye çıkarılan şüpheliler gazetecilerin "Pişman mısınız?" sorusuna ise "Evet, pişmanız" yanıtını verdi.

Doğan Arzık

Etiketler: telefon dolandırıcıları


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