Telefon dolandırıcıları bu kez SYDV'yi dolandırdı

Afyonkarahisar'da yaşanan dolandırıcılık olayı "bu kadarına da pes” dedirtti. İddiaya göre, bir milletvekilini arayan ve kendisini şehit kardeşi olarak tanıtan şahıs, zor durumda olduğunu söyleyerek yardım istedi. Bunun üzerine Afyonkarahisar Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından şahsa 575 lira nakdi yardımda bulunuldu. Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı'nın yardım konusuyla ilgili bilgilendirilmesi sonucunda ise şahsın şehit yakını olmadığı ortaya çıktı. Paranın yatırıldığı hesap numarasının da incelenmesiyle SYDV'nin dolandırıldığı belirlendi.

"Bu dolandırıcılık olayı hepimizin ağzını açık bıraktı"

Yaşanan olayın benzerlerine daha önce de rastladıklarını ifade eden Başkan Kumartaşlı, dolandırıcıların taktiklerinin genelde aynı olduğunu kaydetti. Dolandırıcıların genelde mesai saati bitimine doğru dolandırıcılık girişiminde bulunduklarını belirten Başkan Kumartaşlı, “Ülkemizde ve ilimizde zaman zaman çeşitli dolandırıcılık olayları ile karşılaşıyorduk, şehitlerimize ve gazilerimiz üzerinden para kazanmaya çalışan art niyetli kişiler ile karşılaşıyorduk. Bu tür kişiler ile büyük bir mücadele içerisindeyiz biz. Ama ilimizde son yaşanan bir dolandırıcılık olayı ve taktiği hepimizin ağzını açık bıraktı. Bir vatandaş telefon ile arıyor ve ‘İstanbul, Ankara’da havaalanında kaldım, benim annem şehit annesiydi, bende şehit kardeşiyim. 350-550-600 TL eksik param var ve havayolu yetkilileri bizimle ilgilenmiyorlar. Cenazemiz ortada kaldı, bize yardımcı olun hemen şu İBAN numarasına para havale edin’ şeklinde sıkıştırarak özellikle de mesai bitimine yakın saatlerde arıyorlardı. Daha önce geçtiğimiz yıl içerisinde biz 4-5 defa bu tür olaylar ile karşılaştık ve ilimizde böyle bir şehidin olmadığını, bu kişilerin de dolandırıcı olduklarını ortaya çıkarttık. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız ile bazı Belediye Başkanlarını aramışlar ve insanlarımızın milli ve manevi duygularından yararlanarak insanları dolandırıyorlardı” diye konuştu.

Başkan Kumartaşlı, "Ayrıca bu konuda bir duyuru yapmak istiyorum halkımızı, yöneticilerimize, belediye başkanlarımıza, sendika ve oda başkanlarımıza, biz şehit aileleri ve gaziler olarak hiçbir zaman hiçbir şekilde halkımız ve iş adamlarımızdan 5 kuruş dahi para istememişizdir ve istenmez de. Biz onurlu şehit aileleri ve gazileriz" dedi.

Gökten Ceylan