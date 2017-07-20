Telefon dolandırıcıları kıskıvrak yakalandı

Edinilen bilgilere göre, kendini komiser olarak tanıtan bir kişi Akçadağ İlçe Müftülüğünü telefonla arayarak kurumda görevli memur Ömer Doğan'ın telefon numarasını istedi. Doğan'ın telefon numarasını öğrenen kimliği henüz öğrenilemeyen şahıs, Ömer Doğan'ı telefonla arayarak Doğan'a da kendini komiser olarak tanıttı ve Doğan'dan bankaya giderek hesabındaki paraları çekip Akçadağ İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim etmesini istedi.

Bunun üzerine harekete geçen Doğan hesaplarındaki paraları banka ATM'sinden çekerek İlçe Emniyet Müdürlüğünün önüne gitti.

Dolandırıcılarla telefon irtibatını sürdüren Doğan'dan parayı emniyete teslim etmemesi, kendine verilen bir polis memuruna ait olduğu belirtilen hesap numarasına yatırılması istendi. Bunun üzerine durumdan şüphelen Doğan durumu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen asayiş ekipleri Doğan'dan telefonu kapatmamasını isteyerek dolandırıcılarını yerini tespit etti.

Eş zamanlı harekete geçen Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri düzenlenen operasyonda biri İstanbul'da diğeri Malatya'da olmak üzere iki kişiyi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Hasan Eryılmaz