Diğer
Kategoriler

Telefon dolandırıcıları kıskıvrak yakalandı

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde, telefonda kendilerini polis olarak tanıtıp, İlçe Müftülüğünde görevli bir memuru dolandırmak isteyen biri Malatya'da, diğeri İstanbul'da iki dolandırıcı, polis tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Telefon dolandırıcıları kıskıvrak yakalandı

20 Temmuz 2017 14:18

Edinilen bilgilere göre, kendini komiser olarak tanıtan bir kişi Akçadağ İlçe Müftülüğünü telefonla arayarak kurumda görevli memur Ömer Doğan'ın telefon numarasını istedi. Doğan'ın telefon numarasını öğrenen kimliği henüz öğrenilemeyen şahıs, Ömer Doğan'ı telefonla arayarak Doğan'a da kendini komiser olarak tanıttı ve Doğan'dan bankaya giderek hesabındaki paraları çekip Akçadağ İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim etmesini istedi.
Bunun üzerine harekete geçen Doğan hesaplarındaki paraları banka ATM'sinden çekerek İlçe Emniyet Müdürlüğünün önüne gitti.

Dolandırıcılarla telefon irtibatını sürdüren Doğan'dan parayı emniyete teslim etmemesi, kendine verilen bir polis memuruna ait olduğu belirtilen hesap numarasına yatırılması istendi. Bunun üzerine durumdan şüphelen Doğan durumu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen asayiş ekipleri Doğan'dan telefonu kapatmamasını isteyerek dolandırıcılarını yerini tespit etti.

Eş zamanlı harekete geçen Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri düzenlenen operasyonda biri İstanbul'da diğeri Malatya'da olmak üzere iki kişiyi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Hasan Eryılmaz

Etiketler: Malatya, telefon dolandırıcıları


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 30°C

  • Ankara

    Ankara 31°C

  • İzmir

    İzmir 34°C

  • Bursa

    Bursa 32°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!