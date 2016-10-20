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Telefon dolandırıcıları otel odasında yakalandı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde telefon dolandırıcıları yakalandı.


20 Ekim 2016 17:56

Edinilen bilgiye göre, Sübeylidere köyünde D.T. isimli kadını arayan dolandırıcılar, "Bir kuyumcu soygununa karışmışsınız. Altınların ve paranın evinizde saklandığı ihbarı alındı. Şimdi size bir memur arkadaşı yolluyoruz. Altınları ve paraları bu gelen kişiye verin. Vermezseniz sizi kelepçeleyip götüreceğiz” dediler. 

Paniğe kapılan kadın, evde bulunan 1 künye, 7 burma bilezik ve 4 bin lira nakit parayı alıp, dolandırıcılara randevu yerinde teslim etti.
Polis ve jandarmanın başarılı operasyonu sonucu 2 dolandırıcı Akçay'da bir otelde yakalandı. Zanlılar Mehmet A. (32) ile Gökhan K. (26) adliyeye sevk edildi. Otel odasında yapılan aramada D.T. isimli kadından alınan altınlar bulanarak sahibine teslim edilirken, paraya ise ulaşılamadı.
 

Etiketler: balıkesir, burhaniye, telefon dolandırıcıları


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