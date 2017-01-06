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Telefon dolandırıcıları polisin operasyonuyla yakalandı

İstanbul’da kendilerini banka görevlisi olarak tanıtan ve telefonda şifresini aldıkları bir kadının 21 Bin 500 lirasını hesaplarına gönderen dolandırıcılar yakalandı. Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekiplerinin düzenlediği operasyonda yakalanan zanlıların parayı bankadan çekme anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Telefon dolandırıcıları polisin operasyonuyla yakalandı

06 Ocak 2017 10:15
Telefon dolandırıcıları polisin operasyonuyla yakalandı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre önceki gün Kartal’da bir kadını arayan zanlılar kendilerini banka görevlisi olarak tanıttı. Aradıkları kadına, daha önce çekmiş olduğu krediye karşılık alınan sigorta ücretinin geri yatacağını, bunun için şifresini kendilerine vermesi gerektiğini söyleyen dolandırıcılar kadından şifresini almayı başardı. Hesabına daha önce sigortaya ödediği ücretin yatacağını bekleyen kadın cep telefonuna gelen mesaj ile dolandırıldığını anlayarak hesabını kontrol etti. Hesabında bulunan 21 Bin 500 Türk Lirasının tanımadığı bir isme havale edildiğini gören kadın polise başvurdu. Kadının şikayeti üzerine Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekipleri olaya ilişkin soruşturma başlattı.
Paranın izini süren Kartal polisi zanlıların parayı çektikleri şubenin güvenlik kamera görüntülerini incelmeye aldı. Kısa sürede zanlıların kimliğini belirleyen Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekipleri, düzenledikleri operasyonla M.O. ve B.K. isimli iki şüpheliyi gözaltına aldı.
İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken M.O. tutuklanarak ceza evine gönderildi.
Öte yandan dolandırıcıların hesaplarına gönderdikleri parayı bankadan çekme anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde zanlılardan B.K.’nın çektiği parayla banka şubesinden çıktığı görülüyor.

Cenk İşver 


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