Edinilen bilgiye göre, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan 2 kişi, Cumhuriyet Mahallesi’nde ikamet eden B.Ö.'ye telefonda terör örgütü ile bağlantılı olduğunu söyleyerek korkutup, bu durumdan kurtulması için yardımcı olacaklarını söyleyerek para istedi. B.Ö., dolandırıcıların istediği 5 bin 500 lirayı H.Ö. ve İ.T.’ye teslim etti. B.Ö. dolandırıldığını anlayınca durumu hemen polise haber verdi. Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, verilen eşkal doğrultusunda H.Ö. ve İ.T.’yi kısa sürede yakaladı. Emniyet Müdürlüğündeki ifadelerinin ardından nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Salihli İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Taşcı, ilçede huzur ve güvenliğin sağlanması için suç ve suçlularla etkin ve kararlı mücadelenin devam edeceğini söyledi.

Behzat Akcan