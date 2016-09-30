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Telefon dolandırıcıları suçüstü yakalandı

Sivas'ta telefonla aradıkları kişilere kendilerini savcı ve polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan iki kişi polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Telefon dolandırıcıları suçüstü yakalandı

30 Eylül 2016 16:45

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'dan Sivas'a geldiği öğrenilen dolandırıcı İ.K., Küçükminare Mahallesi'nde oturan M.E.'yi, dolandırıcı İ.A. ise Yiğitler Mahallesi'nde oturan S.T.'yi telefonla arayıp Sivas'ta kuyumcu soygunu gerçekleştiğini ve bu konuyla ilgili kendilerinin şüpheli olduğunu söyledi. Kendilerini savcı ve polis olarak tanıtan İ.K. ve İ.A. dolandırmak istedikleri kişilerin evlerinde ne kadar para olduğunu öğrendikten sonra ellerindeki tüm parayı vermeleri halinde kendilerini kurtarabileceklerini söyledi. Bunun üzerine M.E. ve S.T. durumdan şüphenerek olayı polise haber verdi.

Dolandırılmak istendiğini anlayan M.E. ve S.T daha sonra Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleriyle birlikte çalışmaya başladı. Dolandırıcılardan İ.K., M.E.'nin evinden 70 bin lira, dolandırıcı İ.A. ise S.T.'nin evinden 100 bin lira para teslim alırken suçüstü yakalandı.

Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. 

Uğur Yiğit


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