Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'dan Sivas'a geldiği öğrenilen dolandırıcı İ.K., Küçükminare Mahallesi'nde oturan M.E.'yi, dolandırıcı İ.A. ise Yiğitler Mahallesi'nde oturan S.T.'yi telefonla arayıp Sivas'ta kuyumcu soygunu gerçekleştiğini ve bu konuyla ilgili kendilerinin şüpheli olduğunu söyledi. Kendilerini savcı ve polis olarak tanıtan İ.K. ve İ.A. dolandırmak istedikleri kişilerin evlerinde ne kadar para olduğunu öğrendikten sonra ellerindeki tüm parayı vermeleri halinde kendilerini kurtarabileceklerini söyledi. Bunun üzerine M.E. ve S.T. durumdan şüphenerek olayı polise haber verdi.

Dolandırılmak istendiğini anlayan M.E. ve S.T daha sonra Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleriyle birlikte çalışmaya başladı. Dolandırıcılardan İ.K., M.E.'nin evinden 70 bin lira, dolandırıcı İ.A. ise S.T.'nin evinden 100 bin lira para teslim alırken suçüstü yakalandı.

Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Uğur Yiğit