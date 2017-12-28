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Telefon dolandırıcıları tutuklandı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde telefonla dolandırıcılık yaptığı belirlenen 4 kişi tutuklandı.

Telefon dolandırıcıları tutuklandı

28 Aralık 2017 11:21

Edinilen bilgiye göre, vatandaşları telefonla arayan şahıslar, bilgilerinin Fetullahçı terör örgütünün (FETÖ) eline geçtiğini ve adlarının para dolandırıcılığı olayına karıştığını belirterek verilen hesaba para aktarmalarını istedi.
Tavşanlı Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri yaptıkları takip sonucu İstanbul ile Şanlıurfa bağlantıları oldukları iddia edilen A.K., A.E., T.D., C.S. ve Ş.P.'yi gözaltına alındı. Polisteki sorgularının ardından Tavşanlı Adliyesine sevk edilen 5 kişiden A.K., T.D., C.S. ve Ş.P. akşam saatlerinde tutuklanarak Tavşanlı T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. A.E. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

 

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