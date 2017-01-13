Manyas'ta kendilerini cumhuriyet savcısı ve emniyet amiri olarak tanıtan E.Ç. ve M.T. Boğazpınar Mahallesi'nden Turgut B.'yi telefonla arayarak dolandırmak istedi. Dolandırıcılar Turgut B.'den bankadaki hesabından 38 bin lira çekildiğini ve Erzurum'a aktarıldığını söyleyerek dolandırıcıları yakalayacaklarını, fakat PTT hesabından Bursa şubesine E.Ç adına 12 bin lira yatırmasını istedi.

Dolandırıcıların dediklerini yapan Turgut B.'nin sürekli telefonla görüştüğünü gören oğlu ise durumu polis ekiplerine anlattı. Oğlunun ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri Bursa Emniyeti ile temasa geçerek, şahısların yakalanmasını sağladı. Suçüstü yakalanan E.Ç. ve M.T. Manyas'tan gelen ekibe teslim edildi. E.Ç. ve M.T. emniyetteki sorgularının ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. Mağdura ise 12 bin lirası teslim edildi.