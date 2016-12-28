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Telefon dolandırıcılarına 22 bin lira kaptırdı

Konya’nın Akşehir ilçesinde, kendisini telefonda savcı olarak tanıtan bir kişiye inanan 77 yaşındaki yaşlı adam, 22 bin lirasını dolandırıcılara kaptırdı.

Telefon dolandırıcılarına 22 bin lira kaptırdı

28 Aralık 2016 18:43

Akşehir'de Hüseyin O. (77) isimli yaşlı adamı telefonla arayarak kendini savcı olarak tanıtan şahıslar, isminin terör örgütü soruşturmasında geçtiğini belirterek verdikleri hesaba para yatırmasını istediler. Şahıslara inanan yaşlı adam telefondaki talimatlar doğrultusunda 22 bin TL’yi şahısların hesabına havale etti. Yaşlı adamın telefonla konuştuğunu gören ve durumdan şüphelenen bir yakını da durumu polise ihbar etti. İhbar sonucu bankaya gelen polis ekipleri yaşlı adamın çoktan parayı havale ettiğini gördü. Hüseyin O. ifadesine başvurulmak üzere karakola götürülürken, dolandırıcıların yakalanması için çalışma başlatıldı. 

Cemal Filiz

Etiketler: 22 bin lira, Akşehir, Hüseyin O, Konya, telefon dolandırıcıları


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