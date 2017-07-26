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Telefon dolandırıcılarına 9 bin 550 lirasını kaptırdı

Eskişehir'de bir vatandaş, kendisini banka görevlisi olarak tanıtan telefon dolandırıcısına 9 bin 550 lirasını kaptırdı.

Telefon dolandırıcılarına 9 bin 550 lirasını kaptırdı

26 Temmuz 2017 17:05

Eskişehir'de yaşayan Z.D. (50), kendisini cep telefonundan arayan dolandırıcının, "Kredi kartları aidatı olan 200 TL ve dosya masrafı olan 340 TL olan parayı bankanıza ait hesabınıza yatırmamız gerekmektedir" sözleri üzerine dolandırıcının istediği kimlik numarasını ve diğer bilgilerini paylaştı. Sonradan hesabını kontrol eden talihsiz vatandaş, hesabında bulunan bin 916 doların bozdurularak, 3 ayrı isme aktarıldığını gördü. M.A. adına 3 bin 250, M.Ç. adına 3 bin 250, C.Ö. adına da 3 bin 50 TL'nin aktarıldığı anlaşıldı. Olaydan dolayı 9 bin 550 lira dolandırıldığını beyan eden Z.D., şikayetçi oldu. 

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 


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