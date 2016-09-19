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Telefon dolandırıcılarına ağır cezalar geliyor

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan kanun tasarısı ile kendisi polis, hakim veya bankacı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapanlara verilen cezalar arttırılıyor.

Telefon dolandırıcılarına ağır cezalar geliyor

19 Eylül 2016 17:25

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın talimatıyla Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan tasarı Başbakanlığa gönderildi. Tasarısı ile kendisi polis, hakim veya bankacı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapanlara verilen cezalar arttırılıyor . Tasarının en kısa sürede Bakanlar Kurulu'nda görüşüldükten sonra TBMM sevkedilmesi bekleniyor. Tasarı cinsel istismar, dolandırıcılık, izinsiz patlayıcı madde bulundurma, kumar, fuhuş gibi suçlardaki cezaları arttırıyor.Tasarı ile getirilen önemli düzenlemeler şunlar:

Telefon dolandırıcılığında cezalar artıyor
Kendilerini polis, hakim, savcı veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtarak dolandırıcılık suçu işleyenlerin basit dolandırıcılık suçu kapsamında vasıflandırılmakta ve tespit edilen failler 5237 sayılı Kanunun 157. maddesi uyarınca yargılanarak cezalandırılmaktaydı. Tasarıyla kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle gerçekleştirmesi nitelikli hal olarak düzenlenecek ve en az 4 yıl hapis cezası ile cezalandırılacak.

Cinsel istismar cezaları artıyor
Çocuğun cinsel istismarı suçuyla ilgili olarak Anayasa Mahkemesince iptal edilen hükümler yeniden düzenleniyor. Bu tür durumlarda Mağdurun yaşına göre kademeli bir ceza sistemi geliyor. Mağdurun 12 yaşından küçük olması durumunda sarkıntılık suçunun alt sınırı 5 yıla, tasaddi suçunun alt sınırı 10 yıla, nitelikli cinsel istismar suçunun altı sınırı 18 yıla çıkarılıyor.

Çocuğu cinsel yönden istismar eden kişi, sekiz yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak. Cinsel istismarın sarkıntılık düzeyinde kalması hâlinde üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası verilebilinecek. Cinsel istismarın vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi durumunda, onaltı yıldan aşağı olmamak üzere hapis cezasına çarptırılacak. Mağdurun oniki yaşını tamamlamamış olması halinde verilecek ceza onsekiz yıldan az olamayacak.

Teröre nitrat darbesi
Terör eylemlerinde özellikle nitrat içeren gübreler el yapımı patlayıcı maddelerin yapımında sıklıkla kullanıldığı biliniyor. Düzenlemeyle, patlayıcı madde yapımında kullanılan bu ve benzeri malzemelerin ihracına ilave olarak ithali, satışı, başkalarına verilmesi, nakli, depolanması, satın alınması, kabul edilmesi veya bulundurulması da yaptırım altına alınmıştı. Yeni tasarıyla patlayıcı maddelerin yapımında kullanılan malzemelerin izinsiz olarak bulundurulması veya kabul edilmesi de suç olarak düzenlenmekte ve suçun cezasının alt sınırı 3 yıldan 4 yıla çıkarılıyor. Ayrıca, suçun örgüt faaliyeti kapsamında işlenmesi halinde yarı oranı yerine bir kat artırım yapılacak.

Tasarıyla gelen diğer düzenlemeler şöyle:
Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçunun cezasının alt sınırı 1 aydan 3 aya çıkarılacak.
Fuhşun reklamını yapmak amacıyla hazırlanmış görüntü, yazı ve sözleri içeren ürünleri verme, dağıtma veya yayma eylemi de TCK’nın 227. maddesi kapsamında suç olarak düzenleniyor.

Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçunun cezası artırılarak, suç olarak öngörülen cezanın alt sınırı 1 aydan 1 yıla, üst sınırı ise 1 yıldan 3 yıla çıkarılmakta, adli para cezasının alt sınırı 5 gün yerine 200 gün olarak belirlenecek.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi tedavi olmak istemeleri halinde, kamu görevlileri ile sağlık mesleği mensuplarının bunu soruşturma makamlarına bildirmemesi ve 5237 sayılı Kanunun 279 ve 280. maddeleri uyarınca suçu bildirme yükümlülüğünün olmaması öngörülüyor. 


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