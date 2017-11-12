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Telefon dolandırıcılarına suçüstü

Balıkesir'de kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp, dolandırıcılık yapan 3 kişi suçüstü yakalandı.

Telefon dolandırıcılarına suçüstü

12 Kasım 2017 17:11

Balıkesir'de bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan kişileri suçüstü yakaladı. Edinilen bilgiye göre, 1. Oruçgazi Mahallesi'nde dolandırıcılık olayını gerçekleştirdikleri tespit edilen üç kişi polis ekiplerinin titiz çalışması sonrası yakayı ele verdi. Ekipler dolandırıcılık olayının gerçekleşeceği adres ve çevresinde tedbir alarak, olayı gerçekleştiren şüphelileri suçüstü yakaladı. İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen M.D., M.Ç. ve A.T. çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı. 

Taşkın Sarıca

Etiketler: balıkesir, telefon dolandırıcı

 

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