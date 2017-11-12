Telefon dolandırıcılarına suçüstü

Balıkesir'de bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan kişileri suçüstü yakaladı. Edinilen bilgiye göre, 1. Oruçgazi Mahallesi'nde dolandırıcılık olayını gerçekleştirdikleri tespit edilen üç kişi polis ekiplerinin titiz çalışması sonrası yakayı ele verdi. Ekipler dolandırıcılık olayının gerçekleşeceği adres ve çevresinde tedbir alarak, olayı gerçekleştiren şüphelileri suçüstü yakaladı. İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen M.D., M.Ç. ve A.T. çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı.

Taşkın Sarıca