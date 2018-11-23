Telefon dolandırıcılarına suçüstü! Çaldıkları 60 bin TL ile yakalandılar

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp vatandaşları dolandıran üç kişiyi yakaladı. Balıkesir'e 34 TP 0360 plakalı araçla geldikleri tespit edilen M.S.D., A.G., ve F.A. isimli şahıslar üç gün boyunca takibe alındı.

İl merkezi, Edremit ve Savaştepe ilçelerine giden şahıslar son olarak gittikleri Gönen ilçesinde bir vatandaşı 60 bin TL dolandırdılar. Şahısları takip eden ekipler 3 kişiyi Bandırma'da yanlarında bulunan 60 bin TL para ile yakaladı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Taşkın Sarıca

