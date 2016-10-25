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Telefon dolandırıcılarının ‘FETÖ’ oyunu gözaltı ile bitti

Kayseri’de aradıkları bir kişiyi ‘FETÖ-PDY terör örgütü hesabını ve kimlik bilgilerini ele geçirdi’ diyerek korkutan ve içinde 10 adet Cumhuriyet altını, 2 adet bilezik, 2 adet künye ve bin TL para bulunan çantayı alan iki telefon dolandırıcısı polis ekipleri tarafından yakalandı.


25 Ekim 2016 15:21

Edinilen bilgiye göre, dün saat 14.30 sıralarında 51 yaşındaki B.A.’yı arayan telefon dolandırıcılarının ‘Hesabının ve kimlik bilgilerinin FETÖ-PDY terör örgütü ele geçirerek bankalardan yüklü miktarda para çekildiği tespit edildi. Olayla ilgili olarak evinde arama yapmak için polisler gelecek. Evde bulunan altın ve paraları bir çantaya koyarak evden ayrıl’ diyerek korkuttukları öğrenildi.

Telefon dolandırıcılarının söyledikleri karşısında korkuya kapılan 51 yaşındaki B.A.’nın evde bulunan 10 adet Cumhuriyet altını, 2 adet bilezik, 2 adet künye ve bin TL parayı bir çantaya koyarak evden çıktığı bildirildi.
Yakınlarının haber vermesi üzerine Argıncık Mahallesi’nde bulunan evin önünde Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından önlem alındığı, çantayı teslim almaya gelen 41 yaşındaki İ.G. ile 21 yaşındaki İ.K. yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan iki zanlı hakkında soruşturmanın başlatıldığı bildirildi. 

Etiketler: telefon dolandırıcıları, ‘FETÖ’ oyunu


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